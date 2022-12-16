Karabük'te KBÜ kampüs alanında heyelan meydana geldi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te heyelan nedeniyle Karabük Üniversitesine (KBÜ) ait kampüsteki boş arazide çökme meydana geldi.

KBÜ Demir ve Çelik Kampüsü Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'na yakın bölgede heyelan yaşandı.

Heyelan yaklaşık 50 metrelik alanda meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.



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