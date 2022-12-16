Safranbolu'nun UNESCO ile 28. yılı

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 28. yılını kutladı.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Safranbolu için 17 Aralık 1994 tarihinin önemli olduğunu, bu tarihte UNESCO'ya dahil olduklarını belirterek, o tarihten bugüne emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçede koruma kararının 1970'li yıllarda başladığını ve UNESCO ile taçlandığını kaydeden Köse, "Bizlere miras kalan ve bizim de gelecek nesillere miras bırakacağımız Safranbolu'muzun korunması görevini hakkıyla yerine getirmeye çabalıyoruz. Yaptığımız bilinçli restorasyonlar ve Tarihi Çarşı'nın dokusuna yaraşır çalışmalar bunlara birer örnek. Dünyanın en iyi korunan 20 kentinden biri olan kadim şehrimizin, daha nice faydası için hizmet edebilmemizi ümit ediyor, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışımızın 28. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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