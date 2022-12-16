Karabük'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eyüp G. idaresindeki 37 RA 888 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi yakınlarında yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Arkasından gelen Recep E. yönetimindeki 37 AAJ 566 plakalı otomobil de yolda duran İfakat Aliusta'ya (60) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Aliusta, kurtarılamadı.

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