Karabük Valiliğinden "Ovacık Mal Müdürlüğünde usulsüzlük" açıklaması

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği, Ovacık Mal Müdürlüğü muhasebe işlemlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle Mal Müdür Vekilinin açığa alınarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ovacık Mal Müdürlüğü muhasebe işlemlerinde usulsüz kayıtların bulunduğu yönünde yoğun şüphe ortaya çıkması üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, usulsüz kayıtlarla zimmete para geçirme eylemine rastlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın selameti açısından Mal Müdür Vekili olarak görev yapan İ.A'nın açığa alınarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Konu hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "İ.A. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ovacık Mal Müdürlüğü muhasebe işlemlerinde yapılan usulsüzlükler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları tarafından incelemeye başlanılmış olup adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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