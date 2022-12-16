Bolu'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren jandarma Karabük'te toprağa verildi

KARABÜK (AA) - Bolu'da evinde kalp krizi geçiren jandarma astsubay Muzaffer Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde defnedildi.
Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hamzalar köyü Merkez Camisine getirildi.
İlçe Müftüsü Celalettin Taşdelen tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi.
Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve vatandaşlar katıldı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli kıdemli başçavuş Muzaffer Yılmaz (45) dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.