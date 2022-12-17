Karabük Üniversitesinde mimari restorasyon eğitimi dijitalleşti

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde mimari restorasyon eğitimi metaverse uygulamasıyla sanal ortama taşındı.

Karabük Üniversitesi önderliğinde yürütülen, İtalya'dan Salento Üniversitesi ve İngiltere'den Birmingham City Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı, "Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality" isimli Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca Erasmus+ kapsamında desteklenen projenin tanıtım toplantısı, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Mimarlık eğitiminin uygulamalı olarak metaverse ortamına taşındığı projede öğrenciler ve öğretim elemanları, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak sanal dünyada mimari alanda ölçümler aldı ve çizimler yaptı.

Her bir kullanıcının avatarlarla temsil edildiği uygulamada kullanıcılar, gerçek bir binada ölçüm alıyormuş gibi beraber ders işledi.

Mimarlık eğitimin uzaktan yapılmasına olanak tanıyan metaverse uygulamasında öğrenciler evlerinden bireysel olarak sanal ortama dahil olabilecek.

Proje kapsamında Safranbolu'daki tarihi Tabakhane binası, İtalya'nın Lecce ile İngiltere'nin Birmingham şehrinden iki bina modellenerek metaverse ortamına aktarıldı.

Proje yürütücülüğünü Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ortakcı'nın yaptığı projenin tanıtım toplantısında çevre illerden gelen akademisyen ve öğrencilere, sistemin derslerde nasıl kullanılacağı anlatıldı ve uygulamalı olarak testler yapıldı.

- "Türkiye'de alanında yapılan ilk çalışma"

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kasım Özacar, gazetecilere, proje kapsamında sanal gerçeklikle mimari restorasyon eğitimi dijitalleştirdiklerini söyledi.

"Çalışmanın Türkiye'de alanında yapılan ilk çalışma olduğunu" belirten Özacar, "Bu ortam sayesinde biz tarihi yapıları modelleyerek öğrencilerin bu ortamlarda etkileşim yapmalarını sağlıyoruz. Bu ortamda duvarları ölçebiliyorlar. Ölçümlerini kağıda geçirebiliyorlar. Bu ölçümler gerçek zamanlı hocalar tarafından izlenebiliyor." dedi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Dizdar Meslek Yüksekokulu Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Hüseyin Yavuz Erbil de özellikle salgın sürecinde uzaktan eğitimde alanda çalışmaları içeren süreçte zorluk yaşadıklarını anlatarak, "Bu zorluğun üzerinden nasıl gelinebilir diye istişare yaparken Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bu işlerin neden sanal dünyada gerçekleşmesin diye heveslenerek çalışma başladı. Türkiye'de de ilk olan bir uygulama bu. Bir taraftan da projemiz gelenekle geleceği birleştirmek adına da bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi İdil Oğul ise uygulamanın kendilerine kolaylık sağladığını belirtti.

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