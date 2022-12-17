Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'nun UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 28. yılını kutladı.

Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, "Ecdadımızdan günümüze kadar korunarak gelen ve gelecek nesiller koruyarak aktarmayı hedeflediğimiz, dünyada şehir ölçeğinde korunan nadir turizm merkezimiz Safranbolu'muzun UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasının 28. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

- Karabük'te ihtiyaç sahiplerine 4 bin 389 ton kömür yardımı yapılacak

Karabük'te ihtiyaç sahiplerine 4 bin 389 ton kömür yardımı yapılacağı bildirildi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına istinaden il genelinde kış döneminde yakacak yardımında bulunulmaya devam edildiği belirtildi.

İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ailelere kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla kömür dağıttıklarını aktaran Vali Fuat Gürel, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kömür dağıtıyoruz. 4 bin 389 ton kömürü, ilimiz merkez ve ilçelerimizin tamamında ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında." ifadelerini kullandı.

- Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nin çevresine kilit parke taşları döşendi

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Küçük Sanayi Sitesi'nin çevre yollarının ve otoparklarının kilit parke taşla döşendiğini bildirdi.

Dört aydır üzerinde çalıştıkları içme suyu depolarının bakım ihalesinin tamamlandığını belirten Ertuğrul, projenin geçici kabulünün gerçekleştiğini kaydetti.

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