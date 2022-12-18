Karabük'te velilere yönelik aile eğitimi düzenlendi

KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" kapsamında Karabük'te velilere aile konusunda eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, proje doğrultusunda 3 aydır güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bütün okullarda velilere yönelik düzenlenen aile eğitimlerinin devam ettiğini vurgulayan Akbaş, şunları söyledi:



"Biz istiyoruz ki çocuklarımız eğitim öğretim faaliyetlerimizden faydalansın, akademik başarıda, sosyal kültürel faaliyetlerde çok iyi bir yerde olalım, değerlerimizle bezenmiş gençler olsun. Aynı zamanda biz istiyoruz ki ailelerimize de bu eğitimi vermiş olalım. Ailelerimizin çocuklara vermiş olduğu eğitim desteğinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 2023'te de aile eğitimi projemiz de sayımızı artırarak devam edeceğiz."

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