Karabük'te hemzemin geçitte yük treninin çarptığı çocuk yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te hemzemin geçitte yük treninin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Balıkpazarı mevkisinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Muhammed Kocasoy'a yük treni çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasından yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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