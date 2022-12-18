Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Karabük'te tamamlandı

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KARABÜK (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Karabük'te sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan maçlara Karabük, Gaziantep, Aydın, Mersin, Batman, Diyarbakır, Bolu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Samsun'dan 20 takım katıldı.

Müsabakalar sonunda A Grubu'nda Karabük Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, B Grubu'nda Mersin Beyaz Spor Kulübü, C Grubu'nda Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve D Grubu'nda Samsun Kuzey Yıldızı Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, bir organizasyonu daha başarıyla tamamladıklarını söyledi.



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