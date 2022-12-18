Futbol: Bölgesel Amatör Lig

KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, ligin 12. haftasında sahasında karşılaştığı Bartınspor'a 1-0 yenildi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta Bartınspor, 70. dakikada Oğuzhan Kolak'ın attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Bartınspor'dan Yeldar Yamaç ile Karabük İdman Yurdu Teknik Direktörü Zafer Ulusal kırmızı kart gördü.
Maçın son dakikalarında hakemin verdiği karara sinirlenerek sahaya inen Karabük İdman Yurdu taraftarı, polis ekiplerince saha dışına çıkarıldı.
Ayrıca maç sonunda iki takım futbolcuları arasında da gerginlik yaşandı.