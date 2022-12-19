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ABD'li sanatçı Della Miles'ten göçmenler konusunda dünyaya çağrı:

AA

ABD'li sanatçı Della Miles'ten göçmenler konusunda dünyaya çağrı:

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, göçmen konusunun bütün insanlığın sorunu olduğunu, herkesin buna eşit ve doğru bir şekilde yaklaşması gerektiğini söyledi.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaparak tanınan, 4 yıl önce Muğla'ya yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Karabük'te İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü etkinliğinde sahne aldı.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Miles, etkinliğin ardından AA muhabirine, Karabük'ü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Göçmenler konusu tek bir ülkenin sorunu değil"

Uluslararası Göçmenler Günü etkinliklerine katkı verdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Miles, Uluslararası Göçmenler Günü'nün, birkaç gün devam eden programlarla kutlanması, göçmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Göçmenler konusundaki düşüncelerini paylaşan Miles, şunları söyledi:

"Türkiye'nin göçmenlere yaptığı yardımlar, bir insanlık konusu, bu bir sevgi ve iletişim konusu. Türkiye'de olan bu çabaları görmezden gelmek ve takdir etmemek mümkün değil. O yüzden burada olmaktan gurur duyuyorum. Burada yaşamak harika bir duygu. Türkiye'yi çok seviyorum. Tek söyleyebileceğim şey; göçmenler konusu tek bir ülkenin sorunu değil, aksine bütün insanlığın sorunudur. Herkesin buna eşit ve doğru bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Sadece yardımcımız olacak olan yüce Allah'tır."

- "Müslüman olduğum için mutluluk duyuyorum"

İslam'ı seçmesinin ardından çok onore edildiğine ve herkes tarafından kucaklandığına değinen Miles, Müslüman olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Müzik çalışmalarına devam ettiğini aktaran Miles, müzikal alanında bir proje hayata geçirmek istediğini ve bir sonraki projesinde, yazdığı müzikalin sevenleriyle buluşmasını planladığını bildirdi.

Miles, müzikal projesini Avrupa'nın yanı sıra Türkiye ve Amerika'da da hayata geçirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.


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