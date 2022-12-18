Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında ölen işçinin cenazesi Karabük'te defnedildi

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KARABÜK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Karabük'te toprağa verildi.

Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında 17 Aralık'taki vardiyada vagonun altında kalması sonucu hastanede yaşamını yitiren evli ve bir çocuk babası İhsan Ergünbaş'ın (25) cenazesi, Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildi.

İşçinin cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Erfeyli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Ergünbaş'ın yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kilimli'de özel maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralanmıştı.

Mesai arkadaşları tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Ergünbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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