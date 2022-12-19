KAAN uygulaması ile vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran görevliye teşekkür belgesi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişinin bankadan kredi kullanarak çektiği 100 bin lirayı kendisini dolandırmak isteyenlere göndermesini Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması) sayesinde engelleyen güvenlik görevlisine teşekkür belgesi verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından makamında kabul edilen özel bir bankanın güvenlik görevlisi Volkan Dereli, yaşanan olayı anlattı.

Dereli'yi duyarlılığı ve vatandaşı telefon yoluyla dolandırılmasını engellediği için tebrik eden Vali Gürel, "Vatandaşlarımızdan, kendilerini arayarak polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara itibar etmemelerini ve en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak güvenlik güçlerimizle irtibata geçmelerini istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın da hazır bulunduğu kabulde Gürel, Dereli'ye belgesini takdim etti.

- Olay

Karabük'te kendisini telefonla arayarak polis olduklarını söyleyen kişilere talep ettikleri 100 bin lirayı gönderebilmek için 8 Aralık'ta özel bir banka şubesine giderek, bankadan 100 bin lira kredi talep eden İlhan E'nin hal ve hareketlerinden dolandırılacağını anlayan bankanın özel güvenlik görevlisi, KAAN Uygulaması ile konuyu polise bildirmişti. Polis, İlhan E'yi bankadan çektiği 100 bin lirayı dolandırıcılara göndermek üzereyken durdurmuştu.





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