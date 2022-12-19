Karabük'te çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

Sarılar köyünde İsmet Korkmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde olan Şadiye Korkmaz (75), dumandan etkilendi. Yakınları ve köylüler tarafından evden çıkartılan Korkmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.





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