Karabük'te cep telefonu bataryasının alev alması güvenlik kamerasına yansıdı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl merkezinde bir kişi telefonunu tamir ettirmek için teknik servise getirdi.

Teknik serviste çalışanların tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası bir anda alev aldı.

Teknik servis çalışanları yanan telefonu dışarı atarak söndürdü.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





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