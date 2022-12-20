Karabük'te kaza yapan ve olay yerinden kaçan alkollü sürücü yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Kaza yapan ve aracını bırakıp olay yerinden kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı.

Balıkpazarı Kavşağı'na gelen F.Ç. yönetimindeki 78 AAU 301 plakalı otomobil, önce 78 BG 545 plakalı hafif ticari araca ardından da üst geçit korkuluklarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi olmak istemeyen ve sağlık görevlilerine güçlük çıkaran sürücü, bir anda koşarak kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan ölçümlerde sürücünün 1,57 promil alkollü olduğu belirlendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.