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Safranbolu'da 546 Mehmetçik kan ve kök hücre bağışı yaptı

AA

Safranbolu'da 546 Mehmetçik kan ve kök hücre bağışı yaptı

KARABÜK (AA) - Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesindeki 546 personel, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya gönüllülük esasına göre 546 personel destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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