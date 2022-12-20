Safranbolu'da 546 Mehmetçik kan ve kök hücre bağışı yaptı

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesindeki 546 personel, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya gönüllülük esasına göre 546 personel destek verdi.

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