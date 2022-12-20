Paravolley Erkek Milli Takımı Karabük'te kampa girdi

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KARABÜK (AA) - Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı, gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Karabük'teki kampta başladı.

Beşbinevler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Başantrenör Mohsen Zandi yönetiminde çalışan 15 sporcu, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyor.



Zandi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların çok iyi gittiğini söyledi.

Takımın istekli olduğunu anlatan Zandi, gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ve 2024'teki Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak istediklerini kaydetti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de kampı ziyaret ederek, sporcu ve teknik heyetle sohbet etti.



Milli takım, Karabük'teki hazırlıklarını 25 Aralık'ta sonlandıracak.

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