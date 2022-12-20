Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu Valisi Avni Çakır'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakır, nazik ziyareti için Vali Gürel'e teşekkür etti.

- Vali Gürel'den ziyaretler

Vali Fuat Gürel, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ile Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, DSİ Bölge Müdürlüğüne atanan Yasin Devrim'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, bölge müdürlükleri tarafından Karabük'te devam eden yatırımlar ve projeler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

- Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantı, alınacak tedbirler ve denetim faaliyetlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

- KTSO Başkanı Çapraz'dan Filyos Limanı açıklaması

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan gaz işleme tesisini desteklediklerini bildirdi.

Çapraz, yaptığı yazılı açıklamada, Filyos Limanı sayesinde Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artacağını belirtti.

Filyos'a gezi düzenlediklerini aktaran Çapraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hem Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettik hem Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretlerinde bulunduk hem de Filyos vadisinde incelemelerde bulunduk. Tekrar ediyoruz; bizler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan gaz işleme tesisini destekliyoruz. Bu milli bir mesele olduğu için hepimiz çok gururluyuz ve destek vermekteyiz. Bizim ricamız; 50 yıldır beklediğimiz Filyos Limanı'na kavuşabilmek ve limanı kullanarak ihracatımızı geliştirebilmek, istihdam yaratabilmek ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunabilmek."

Çapraz, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarda kendisine destek veren meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine ve oda personeline teşekkür etti.

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