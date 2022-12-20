Karabük'te "Aile Okulu Projesi" ile veliler okullu oldu

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KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Karabük'te 2 bin 671 veli eğitim alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" Karabük'te ilgi görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halk eğitim merkezlerince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan velilere yönelik eğitici, geliştirici ve rehberlik edici etkinlikler ve seminerler veriliyor.

Tüm ilk ve ortaokul ile lisede eğitim gören çocukların velileri, aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konularda eğitiliyor.

Kent genelinde 2 bin 671 velinin aldığı eğitimlerin daha çok aileye ulaşması ve aile içi iletişim sorunlarının ortadan kaldırılması için çocuğu olmayan ya da okula gitmeyen vatandaşların da bu eğitimlere katılması isteniyor.

- "Velilerimiz, yönetmekte zorlandığımız konularda eğitiliyor"

Proje kapsamında TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulunda verilen eğitimlere katılan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, proje kapsamında il genelinde 2 bin 671 velinin eğitim aldığını söyledi.

Velilerin aldıkları eğitimle çocukların kötü alışkanlıklarıyla başa çıkabilmeyi öğrendiğini belirten Gürel, "Bugün teknoloji bağımlılığıyla ilgili eğitimler veriliyor. Anne baba olarak bizlerin dahi yönetmekte zorlandığımız bu hususlarda bu konuda eğitimler alan rehber öğretmenlerimiz sayesinde velilerimiz eğitiliyor." dedi.

Okulun rehber öğretmeni Semra Çatal da aile eğitimi kursunun 44 saatlik bir kurs olduğunu ifade etti.

Kursta sekizinci haftada olduklarını dile getiren Çatal, kursun 11. haftada sona ereceğini kaydetti.

Çatal, kursun verimli geçtiğini düşündüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada ailelerde, yaşadıkları sorunlarda tek olmadıklarını, kendileri gibi benzer sorun yaşayan kişilerin olduğu konusunda farkındalık oluştu. Velilerimizde bir rahatlama oldu. Sorunlarla doğru baş etme becerileri, etkili iletişim kurma becerileri, teknoloji bağımlılığının zararlarında korunma ve akran zorbalığı gibi benzer birçok konuda eğitimler alarak daha güvenli düşünmeye başladılar. Faydasını gördüklerini de paylaşıyorlar."

- "Kursun bize büyük katkısı oldu"

Kursiyer Hatice Acat, 3 çocuğunun okula gittiğini söyledi.

Çocuklarını daha iyi anlayabilmek için eğitim aldığını belirten Acat, "Çocukların hızına yetişebilmek istiyorum. Biz anneler, teknoloji dünyasında çocuklarımızdan çok geride kalıyoruz. Çocuklarımızı daha iyi anlayabilmek ve onlarla doğru iletişim kurabilmek adına kursun bize büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Okulun İngilizce öğretmeni Asuman Hacımurtazaoğlu da hem öğrencilerine hem de velilere faydalı olabilmek için kursa katıldığını ifade etti.

Kursta, çocuklarıyla ve öğrencilerle yaşadıkları sorunlarda velilerle ortak noktaların çok olduğunu fark ettiklerini anlatan Hacımurtazaoğlu, verimli bir kurs geçirdiğini kaydetti.

Kursiyer Mevlüt Yılmaz ise kursa eşiyle katıldığını, çocukların eğitimi konusunda faydalı bilgiler öğrendiğini dile getirdi.

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