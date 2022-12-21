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Safranbolu Belediyesi kütüphanesinde bu yıl 3 bin 500'ü aşkın öğrenciye hizmet verildi

AA

Safranbolu Belediyesi kütüphanesinde bu yıl 3 bin 500'ü aşkın öğrenciye hizmet verildi

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi kütüphanesinden bu yıl 3 bin 500'ü aşkın öğrenci hizmet aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde hizmet veren kütüphanenin öğrencilere ders çalışma olanağı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Belediye ve bağışçıların destekleriyle kütüphanede kitap sayısının her geçen gün arttığı aktarılan açıklamada, "Zenginleşen kitap sayısıyla gençlerin faydalandığı kütüphanenin aynı zamanda 500'ün üzerinde üyesi bulunmakta. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bulunan ve yoğun sınav dönemlerinde ortalama 100, diğer zamanlarda ise günlük 40'a yakın öğrencinin ziyaret ettiği kütüphanenin modern yapısı ise kütüphane müdavimlerinin rahat bir ortamda ders çalışmalarına imkan veriyor. 2022'de kütüphanede 3 bin 500'ü aşkın öğrenciye hizmet verildi ve her gün çorba ikramı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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