Karabük'te "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi Projesi" tanıtıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, demir çelik sektöründe kalifiye personel ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) desteğiyle Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bünyesinde Karabük Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Haddehaneciler Derneği ortaklığında Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi Projesi başlatıldı.



KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altındağ, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, projenin ildeki haddehanelerin ve diğer işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için başlatıldığını söyledi.



Teknolojideki gelişimi eğitim süreçlerinin dışında tutmanın mümkün olmadığını belirten Altındağ, projeyle haddehane, vinç ve kaynak eğitimlerini iş güvenliği tehlikesi olmadan ya da iş akışını engellemeden dijital ortamda verme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu projeye destek vermekten mutlu olduklarını belirten Altunsu, "Karabük'te ikamet eden işsizlerin ilin ekonomisine yön veren demir çelik sektöründe dijital teknolojiler kullanarak mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sağlanacak olması, sektördeki işletmeler tarafından verilen yüksek istihdam taahhüdüne de katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

KARDEMİR Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı Müdürü Sedai Alp de projeye ilişkin bilgi verdi.

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