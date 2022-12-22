Karabük'te çiftçilere hibe destekli keçi ve teke dağıtıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Lezzetin Büyüteci, Karabük Erkeci" projesi kapsamında çiftçilere damızlık keçi ve teke dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 70'i hibe olarak desteklenen proje kapsamında düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, projenin kente ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Gürel, daha sonra çiftçilere dağıtımı yapılacak 195 keçi ve 9 teke için kura çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise projeye ilk etapta bu işte tecrübeli 6 hayvancılık işletmesini belirlediklerini, işletme sahiplerine proje hakkında ön bilgilendirme eğitimleri verildiğini ifade etti.

Daha sonra 204 keçi ve teke sahiplerine teslim edildi.

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