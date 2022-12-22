KTSO'da kalite ve müşteri memnuniyet yönetim sistemi belgelendirme denetimi yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odasında (KTSO), Kalite ve Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgelendirme denetimi gerçekleştirildi.



TSE Başdenetçisi Coşkun Yıldırım tarafından yapılan denetimde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar, yasal şartlar, teknoloji, sosyal kültürel şartlar, kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı, üye ilişkileri, üye şikayetleri ve ele alma politikaları gibi hususların dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, belgelendirme tetkikinde standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğünün görüldüğünü belirterek, oda denetiminin başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, "Odamızın kurumsal yapısının ve üyelerimize vermiş olduğumuz hizmet kalitesinin devamı için titizlikle takip ettiğimiz Kalite Yönetim Sistemi belgelerimizin denetiminden başarılı şekilde geçilmesinden dolayı çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Kalite Sistemlerimizin bundan sonra daha da geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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