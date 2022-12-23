Karabük'te hibe dağıtılan kazlar üreticilere gelir sağlıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçiler, proje kapsamında ücretsiz aldıkları kazları büyüterek satışını gerçekleştirdi.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilen yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilen 60 çiftçiye hibe olarak dağıtıldı.

Çiftçiler tarafından büyütülen kazların bir bölümü satıldı.

- "Kazların pazarlama sorununu aştık"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, proje kapsamında genç ve kadın çiftçilere dağıtılan kazların yetişip büyüdüğünü söyledi.

Kazların pazarlama sorununu aştıklarını belirten Ertuğrul, Kars'tan gelen bir firmanın ilçede yetiştirilen kazların bir bölümünü canlı olarak kilogramı 75 liradan satın aldığını ifade etti.

Ertuğrul, yılda 30-40 bin kazın pazarlamasını gerçekleştirdiklerini, firma yetkililerinin bundan sonra satılacak kazlara da talip olduğunu anlatarak, "Gelecek yıl yetiştirilecek kazlar için de sözleşmeli yetiştiriciliği teklif ettiler. Belediyenin çiftliğinde üretilecek kaz yavrularını da satın alabileceklerini ifade ettiler. Bu bizim projemizin büyümesi, gelişmesi ve verimli olması açısından son derece sevindirici." diye konuştu.

Üretmek kadar üretileni satmanın da önem arz ettiğini dile getiren Ertuğrul, çiftçilerin ürünlerini paraya döndürebildikleri sürece daha çok üretmeye başlayacaklarını vurguladı.

Ertuğrul, bu durumun üretim için teşvik unsuru olacağının altını çizerek, "Bu da bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Karslı firma ilk etapta 200 kaz aldı. Bu yıl en az 1000 kaz almayı hedeflediklerini söylediler. Çiftçilerimizle irtibata geçiyoruz. Firmanın araçları geleceği zaman üreticilerimiz kazlarını çarşıya getiriyor. Burada tartımları ve ödemeleri gerçekleşiyor. 200'er adetlik partiler halinde alıp götürüyorlar. Bu bizim için iyi bir rakam. Gelecek için çok önemli bir ipucu teşkil edecek. Çiftçilerimiz sözleşmeli üretime geçerlerse, alım-satım garantisi olduğu için kafaları rahat bir şekilde sadece üretime odaklanacaklar. Bu da projenin gelişimi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

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