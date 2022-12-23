Karabük'te hibe dağıtılan kazlar üreticilere gelir sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te hibe dağıtılan kazlar üreticilere gelir sağlıyor

AA

Karabük'te hibe dağıtılan kazlar üreticilere gelir sağlıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçiler, proje kapsamında ücretsiz aldıkları kazları büyüterek satışını gerçekleştirdi.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilen yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilen 60 çiftçiye hibe olarak dağıtıldı.

Çiftçiler tarafından büyütülen kazların bir bölümü satıldı.

- "Kazların pazarlama sorununu aştık"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, proje kapsamında genç ve kadın çiftçilere dağıtılan kazların yetişip büyüdüğünü söyledi.

Kazların pazarlama sorununu aştıklarını belirten Ertuğrul, Kars'tan gelen bir firmanın ilçede yetiştirilen kazların bir bölümünü canlı olarak kilogramı 75 liradan satın aldığını ifade etti.

Ertuğrul, yılda 30-40 bin kazın pazarlamasını gerçekleştirdiklerini, firma yetkililerinin bundan sonra satılacak kazlara da talip olduğunu anlatarak, "Gelecek yıl yetiştirilecek kazlar için de sözleşmeli yetiştiriciliği teklif ettiler. Belediyenin çiftliğinde üretilecek kaz yavrularını da satın alabileceklerini ifade ettiler. Bu bizim projemizin büyümesi, gelişmesi ve verimli olması açısından son derece sevindirici." diye konuştu.

Üretmek kadar üretileni satmanın da önem arz ettiğini dile getiren Ertuğrul, çiftçilerin ürünlerini paraya döndürebildikleri sürece daha çok üretmeye başlayacaklarını vurguladı.

Ertuğrul, bu durumun üretim için teşvik unsuru olacağının altını çizerek, "Bu da bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Karslı firma ilk etapta 200 kaz aldı. Bu yıl en az 1000 kaz almayı hedeflediklerini söylediler. Çiftçilerimizle irtibata geçiyoruz. Firmanın araçları geleceği zaman üreticilerimiz kazlarını çarşıya getiriyor. Burada tartımları ve ödemeleri gerçekleşiyor. 200'er adetlik partiler halinde alıp götürüyorlar. Bu bizim için iyi bir rakam. Gelecek için çok önemli bir ipucu teşkil edecek. Çiftçilerimiz sözleşmeli üretime geçerlerse, alım-satım garantisi olduğu için kafaları rahat bir şekilde sadece üretime odaklanacaklar. Bu da projenin gelişimi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTSO'da kalite ve müşteri memnuniyet yönetim sistemi belgelendirme denetimi yapıldı
YEREL HABERLER KTSO'da kalite ve müşteri memnuniyet yönetim sistemi ...
Karabük'te çiftçilere hibe destekli keçi ve teke dağıtıldı
YEREL HABERLER Karabük'te çiftçilere hibe destekli keçi ve teke ...
Karabük'te "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi Projesi" tanıtıldı
YEREL HABERLER Karabük'te "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi ...
Karabük'te kaçak kazı ve tarihi eser operasyonunda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak kazı ve tarihi eser operasyonunda 9 ...
Karabük'te FETÖ hükümlüsü 2 kişi özel ekip tarafından yakaladı
YEREL HABERLER Karabük'te FETÖ hükümlüsü 2 kişi özel ekip tarafından ...
Safranbolu Belediyesi kütüphanesinde bu yıl 3 bin 500'ü aşkın öğrenciye hizmet verildi
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi kütüphanesinde bu yıl 3 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.