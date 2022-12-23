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Karabük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında anne ve anne adaylarına eğitim verildi

AA

Karabük'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında anne ve anne adaylarına eğitim verildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında ebeveynlere yönelik eğitim düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda verilen eğitimde, görevli uzman personel tarafından katılımcı anne ve anne adayları bilinçlendirdi.

Eğitimde, uyuşturucu madde kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda çocuklardaki tutum değişikliği, bağımlılık belirtileri, alınması gereken tedbirler, devlet kurumlarının yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, burada yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılıktan koruyabilmek için durmaksızın mücadele etmekteyiz. Uyuşturucuyla mücadelede, madde bağımlılığının tedavisi ve rehabilitasyonunun öncesinde önleme faaliyetlerinin daha büyük bir öneme sahip olduğu kuşkusuzdur. Asıl olan gençlerimizin uyuşturucu illetine bulaşmasını başlamadan önlemek, engellemektir. Bu düşünceden yola çıkarak gençlerimizi, annelerimizi ve anne adaylarımızı bilgilendirerek ve bilinçlendirerek uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmayı teşkilat olarak öncelikli görevlerimiz arasında bildik." diye konuştu.

Yırtar, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların kendilerine destek olmasını isteyerek, "Bu alanda etkili sonuç veren 'UYUMA' aplikasyonunu telefonlarınıza indirerek bizimle her an irtibatta olmanızı ve bizlere kılavuzluk etmenizi özellikle rica ediyoruz. İnanıyoruz ki hiçbir aile, hiçbir anne çocuğunun bir bağımlı olmasını asla istemez. Onun içindir ki evlatlarınızı sizler ve teşkilat olarak da bizler asla sevgisiz ilgisiz ve yalnız bırakmamalıyız. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitime, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban da katıldı.

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