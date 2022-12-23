Karabük'te bir yılda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli tutuklandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 2022 yılında düzenlenen 199 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 341 şüpheliden 39'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticareti", "uyuşturucu madde murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet-izinsiz kenevir ekimi", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak ve özendirmek" suçlarından 2022 yılı içinde 199 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 341 şüpheliden 39'u tutuklandı, 26'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Operasyonlarda, 3 bin 701 sentetik ecza, 1 kilo 223 gram metamfetamin, 882 gram esrar, 369,98 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 210 ekstazi hap, 75 kök Hint keneviri, 35 captagon, 26,79 gram skunk, 6,79 gram eroin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda aparatlar ele geçirildi.



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