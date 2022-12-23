Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi 1008. Cadde'de ilerleyen K.E.Ç. idaresindeki 78 AAU 288 plakalı otomobil, park halindeki 34 DLZ 42 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Ö.F.T. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.