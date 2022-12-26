KARDEMİR VE KARDÖKMAK'ın toplu iş sözleşme taslakları işverene teslim edildi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARDÖKMAK) 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme taslakları, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz tarafından işveren tarafına teslim edildi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile istişare halinde hazırladıkları toplu iş sözleşme taslaklarını işverene teslim ettiklerini bildirdi.

KARDEMİR sözleşme taslağının gelecek iki yılı kapsadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"KARDEMİR'de alın teri akıtan üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 aylık dilim için seyyanen 11 lira artı yüzde 58 oranında bir zam yapılmasını istedik. Seyyanen ve yüzdelik zam talebimizin toplam karşılığı ilk altı aylık dilim için yüzde 86,7'lik bir orana karşılık gelmektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimler içinse enflasyon artı 5 puan ücret artışı talep ettik. Öte yandan KARDEMİR'in temellerinin atılmış olduğu 3 Nisan 1937 yılına atıfla üyelerimiz için 20 bin lira '3 Nisan ikramiyesi' sözleşme taslağımızda yer aldı. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyemizin 7 bin liraya, Ramazan Bayramı ikramiyemizin de 5 bin liraya yükseltilmesini istedik."

Yılmaz, KARDÖKMAK toplu iş sözleşme taslağını da işveren tarafına teslim ettiklerini ifade etti.

KARDÖKMAK'ta taşeron çalışanlara kadro verilmesi talebinde de bulunduklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"KARDÖKMAK'taki üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 75 zam talebinde bulunduk. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimler içinse enflasyon artı 3 puan ücret artışı talep ettik. Aynı şekilde KARDÖKMAK'taki üyelerimiz için de 10 bin lira 3 Nisan ikramiyesi istedik.

Kurban Bayramı'nda 5 bin 500 lira, Ramazan Bayramı'nda da 4 bin 500 ikramiye verilmesini sözleşme taslağımıza koyduk. Sözleşme taslağımızda uzun zamandır KARDÖKMAK'ta taşeron üzerinden çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep ettik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.