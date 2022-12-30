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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziyaretçi hedefine ulaşan Safranbolu, yılbaşı tatilinin de gözdesi

AA

Ziyaretçi hedefine ulaşan Safranbolu, yılbaşı tatilinin de gözdesi

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 1,5 milyon turist hedefine ulaşan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılbaşı tatilinde de misafirlerini ağırlamaya hazır.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20'nci yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, Türkiye'nin gözde kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu'da, yılın 12 ayında 200 bin yerli ve yabancı turist konakladı.

Çeşitli tur ve geziler kapsamında ilçeye gelen günübirlikçi turistlerle yaklaşık 1,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan tarihi ilçede, restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde yılbaşı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi ilçeye gelecek yerli ve yabancı turistler, yeni yıla adeta "zamanda yolculuk" yaparak girecek.

Yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 80'e ulaştığı ilçede, konaklama mekanlarının tam kapasite doluluk oranıyla hizmet vermesi bekleniyor.

- "Bu yıl turizmcilerimiz memnun, seneye daha iyi olacak"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, Safranbolu'nun doğası ve tarihiyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Tarihi ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığına işaret eden Yazıcı, "Safranbolu, Osmanlı döneminin mimarisinin yaşandığı, en güzide örneklerinin görülebileceği bir tarihi barındırıyor. Bu yıl 101 ülkeden misafir ağırlamış bir şehrimiz Safranbolu. Bu yıl hedeflediğimiz 1,5 milyon turisti ağırlamanın mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Yazıcı, bunun kendileri için yeterli olmadığını, 2023 yılı için hedeflerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha da kaliteli turizm ortaya koyarak, hizmet sektörüyle olsun, konaklama sektörüyle olsun, yeni turizm destinasyonlarıyla olsun, daha profesyonel bir şekilde ele alarak ulusal ve uluslararası düzeyde katılacağımız fuarlarda profesyonel tanıtımlarla STK'ler, iş adamları ve rehberler öncülüğünde hinterlandımızı daha da genişletmeye kararlıyız. Artık yeni turizm noktaları, destinasyonları, turizm kulvarları ve yeni bir turizm anlayışı ortaya koymalıyız. Biz, iyi yapanlardan daha iyi yapar hale getirmeliyiz bu işi. Nitelikli turizmi Safranbolu'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yıl turizmcilerimiz memnun, seneye daha iyi olacak."

- "300 yıl önceki havayı soluduğunuz bir yer"

Safranbolu'da da diğer turizm alanlarında olduğu gibi yeni yıl hareketliliği yaşadığını aktaran Yazıcı, "Safranbolu'da yılın 12 ayı turizm var. Şu anda yüzde 80 doluluk oranına sahibiz, eminim ki tam kapasiteye ulaşacak. Bu tarihi ilçe, 'zamanda yolculuk' yaptığınız, o 300 yıl önceki havayı soluduğunuz bir yer. Burası tesadüfen oluşmuş bir alan değil, aynı zamanda bir mimari harikası." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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