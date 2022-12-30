AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, yeni yıl mesajı yayımladı

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altınöz, mesajında, 2022'yi Karabük'e ve millete hizmet yolunda dolu dolu programlarla geçirdiklerini belirtti.

"Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadıklarını aktaran Altınöz, "Toplantılar, şehir buluşmaları, il danışma meclisi toplantıları, ziyaretler, açılışlar, törenler, kurum ziyaretleri, Ankara temasları gibi 2022 yılını dolu dolu geçirdik." ifadesini kullandı.

Altınöz, 2023'ün cumhuriyetin 100. yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve liderliğini yaptığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiğimiz 2023'te çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunacağımıza gönülden inanıyoruz. Türkiye'yi 21 yıl boyunca, hep 'Durmak yok, yola devam.' diyerek büyüten, geliştiren, güçlendiren ve zenginleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetimiz, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacaktır."

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