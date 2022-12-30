Safranbolu Belediye Başkanı Köse 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2022 yılında yapılan belediye çalışmalarını anlattı.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Köse, 2022 yılını derece verimli geçirdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye çalıştıklarını belirten Köse, bütçeyi önem ve ihtiyaç derecesine göre, eşit ve yeterince adil dağıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Köse, Barış Mahallesi'ndeki imar sorununu çözeceklerini ve Çankaya Parkı'nda "Halkın Bakkalı" isimli bir yer açacaklarını da sözlerine ekledi.

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