Karabük'te kamyon mezarlık duvarında asılı kaldı

Testerenin ne için kullanıldığını duyunca şok olacaksınız!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te kontrolden çıkan kamyon, mezarlık duvarında asılı kaldı.

Cuma A. idaresindeki 06 COF 949 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.



Kamyon, Beşbinevler mezarlığının duvarında asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.