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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan yeni yıl mesajı

AA

AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan yeni yıl mesajı

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ünal, mesajında, 2023 yılının Karabük'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi.

Daha iyiye ulaşmak için daha çok çaba ve gayret göstereceklerini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Yeni yılda, inancımızın gereği olan Peygamber Efendimizin 'İki günü bir olan ziyandadır.' Hadis-i Şerifini hayat düsturu haline getirdiğimiz ve bu anlayışla hareket ederek devletimize ve milletimize hizmet etme çabamızın her geçen gün bir önceki güne göre artacağı, çalışma azminin ve adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağı gerçeğinin bilincinde olarak çalışacağımızın altını çizmek isterim."

"Karabük'te ve ülkede yakalanan huzur ve güven ortamının yeni yılda daha fazla perçinlenerek birlik ve beraberlik içerisinde her zamankinden daha mutlu ve umutlu olunan günler geçirileceğine dair inancının tam olduğunu vurgulayan Ünal, "Bu duygu ve düşüncelerle yarınların bugünden, yeni yılın eski yıldan daha iyi olmasını diliyor, 2023 yılının başta, hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum Karabük'ümüze, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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