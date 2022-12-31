Türkiye'nin genç kayak merkezi Keltepe, kış turizmi destinasyonu olma yolunda

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KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak 2 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayak tutkunlarının yeni adresi oldu.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanlarıyla kayakseverlere hizmet veriyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezine gelen misafirler, 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde konaklama imkanı buluyor.

Kayak merkezi, yeni olmasına rağmen açıldığı 2020 ocak ayından bu yana yaklaşık 50 bin kayakseveri ağırladı.

Ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Keltepe'ye gelmek isteyenler, 15 Ocak 2023'te açılması planlanan sezon öncesi rezervasyon yaptırmaya başladı.

Kayakseverler, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20'nci yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'da restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde ocak-nisan dönemi için yer ayırtıyor.

Profesyonel eğitmenler tarafından kayak derslerinin de verildiği merkeze gelenler, her türlü ekipmana ulaşabiliyor.

- "Turizm bölgesi ilan etmeye çalışıyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Keltepe'nin yeni olmasına rağmen ilgi gördüğünü ve ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yeni sezonun ocak ayının ortalarında açılmasının planlandığını aktaran Gürel, şöye konuştu:

"Keltepe Kayak Merkezi ülkemizin en önemli kayak merkezilerinden biri olma yoluna ilerliyor. Her türlü yatırımı yapmaya çalışıyoruz. Kayak alanında sıkıntımız kalmadı, tek eksiğimiz konaklama. Kayak merkezi alanını turizm bölgesi ilan etmeye çalışıyoruz, burada bir otel planımız var. Konaklama şu anda Safranbolu ile çözülebiliyor. 4 bin 200 yatak kapasitemiz var. Yarım saat ötedeki kayak merkezine gidip kayak yaptıktan sonra Safranbolu gibi tarihi bir yerde konaklama imkanı bulunuyor. Farklı deneyimler ortaya çıkarılabilecek bir etkinlik. Misafirlerimizin ikisini birden planlamasını öneriyorum."

Gürel, kayak merkezinin hazırlıklarını tamamlayarak sezonu beklediğini dile getirerek, "Bölgemizdeki kayak kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklarımızı bu spor yönlendirmek amacıyla eğitimler vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı belli kurslardan geçiriyoruz. Her geçen gün kayak merkezimiz sayesinde kayak sporuna bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu her geçen gün artacak ve Karabük'ten de sporcular çıkacak." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, kayak merkezinde uygun fiyatlarda hizmet verildiğini sözlerine ekledi.





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