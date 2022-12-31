Türkiye'nin genç kayak merkezi Keltepe, kış turizmi destinasyonu olma yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin genç kayak merkezi Keltepe, kış turizmi destinasyonu olma yolunda

AA

Türkiye'nin genç kayak merkezi Keltepe, kış turizmi destinasyonu olma yolunda

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak 2 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayak tutkunlarının yeni adresi oldu.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanlarıyla kayakseverlere hizmet veriyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezine gelen misafirler, 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde konaklama imkanı buluyor.

Kayak merkezi, yeni olmasına rağmen açıldığı 2020 ocak ayından bu yana yaklaşık 50 bin kayakseveri ağırladı.

Ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Keltepe'ye gelmek isteyenler, 15 Ocak 2023'te açılması planlanan sezon öncesi rezervasyon yaptırmaya başladı.

Kayakseverler, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20'nci yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'da restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde ocak-nisan dönemi için yer ayırtıyor.

Profesyonel eğitmenler tarafından kayak derslerinin de verildiği merkeze gelenler, her türlü ekipmana ulaşabiliyor.

- "Turizm bölgesi ilan etmeye çalışıyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Keltepe'nin yeni olmasına rağmen ilgi gördüğünü ve ülkenin önemli kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yeni sezonun ocak ayının ortalarında açılmasının planlandığını aktaran Gürel, şöye konuştu:

"Keltepe Kayak Merkezi ülkemizin en önemli kayak merkezilerinden biri olma yoluna ilerliyor. Her türlü yatırımı yapmaya çalışıyoruz. Kayak alanında sıkıntımız kalmadı, tek eksiğimiz konaklama. Kayak merkezi alanını turizm bölgesi ilan etmeye çalışıyoruz, burada bir otel planımız var. Konaklama şu anda Safranbolu ile çözülebiliyor. 4 bin 200 yatak kapasitemiz var. Yarım saat ötedeki kayak merkezine gidip kayak yaptıktan sonra Safranbolu gibi tarihi bir yerde konaklama imkanı bulunuyor. Farklı deneyimler ortaya çıkarılabilecek bir etkinlik. Misafirlerimizin ikisini birden planlamasını öneriyorum."

Gürel, kayak merkezinin hazırlıklarını tamamlayarak sezonu beklediğini dile getirerek, "Bölgemizdeki kayak kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklarımızı bu spor yönlendirmek amacıyla eğitimler vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı belli kurslardan geçiriyoruz. Her geçen gün kayak merkezimiz sayesinde kayak sporuna bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu her geçen gün artacak ve Karabük'ten de sporcular çıkacak." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, kayak merkezinde uygun fiyatlarda hizmet verildiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük Milletvekili Ünal'dan yeni yıl ...
Karabük'te kamyon mezarlık duvarında asılı kaldı
YEREL HABERLER Karabük'te kamyon mezarlık duvarında asılı kaldı
Safranbolu Belediye Başkanı Köse 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Safranbolu Belediye Başkanı Köse 2022 yılı ...
AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, yeni yıl mesajı yayımladı
YEREL HABERLER AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, yeni yıl mesajı ...
Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Ziyaretçi hedefine ulaşan Safranbolu, yılbaşı tatilinin de gözdesi
YEREL HABERLER Ziyaretçi hedefine ulaşan Safranbolu, yılbaşı ...
Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4. şubesi açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4. şubesi ...
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Karabük'te başladı
YEREL HABERLER Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları ...
Karabük'te ÇOGEP ile yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER Karabük'te ÇOGEP ile yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıldı
(Görüntülü)ŞEHİDİN İSMİNİ KÜTÜPHANEDE YAŞATTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİDİN İSMİNİ KÜTÜPHANEDE YAŞATTILAR
Karabük'te 25'inci Sosyal Yaşam Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te 25'inci Sosyal Yaşam Merkezi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.