Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, Yaşama Sevinci Özel Eğitim Merkezlerini ziyaret etti.
Okul Müdürü Yurdaer Uysal'dan öğrencilerle ilgili bilgi alan ve atölyeleri gezen Vali Gürel, özel çocuklarla yakından ilgilendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın eşlik ettiği ziyarette, öğretmenlerin taleplerini dinleyen Gürel, özverili çalışmaları ve emekleri için öğretmenlere teşekkür etti.
- Gürel çiftinden huzurevine yeni yıl ziyareti
Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektiren Gürel çifti, huzurevinde kalanların yeni yılını kutlayarak, sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundu.
- Vali Gürel, Ovacık'ta ziyaretlerde bulundu
Vali Fuat Gürel, Ovacık Spor Lisesini ziyaret ederek, öğrencilere Ömer Seyfettin'in kitaplarını dağıttı.
Sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, öğrencilerle sohbet ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.
İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ömer Lütfü Issı ile İlçe Emniyet Müdürü İsa Öztürk'ü de ziyaret eden Gürel, ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.
Ovacık Orman İşletme İşletme Müdürü Altun Aktaş'ı da ziyaret eden Vali Gürel'e, şeflikler ve orman varlıkları hakkında bilgi verildi.
-İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı
Vali Fuat Gürel başkanlığında, İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Gürel ve protokol üyeleri, toplantının ardından KARDEMİR Kız İmam Hatip Lisesinde oluşturulan Erasmus Kafe'nin açılışına katıldı.