Vali Gürel, İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür belgesi verdi

KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, 2022 yılında özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı İl Özel İdaresi personellerini teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Gürel, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya geldi.



Toplantıda konuşan Gürel, İl Özel İdaresi çalışanlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çok güzel işler yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, yolların sıcak asfaltla buluştuğunu vurgulayan Gürel, şöyle konuştu:



"Bunun için kendi asfalt plentimizi kurduk. Bu sene de Cumayanı köyünde konkasör kurarak, kendi malzememizi üreterek kendi ekiplerimizle serimini yaptık. Biz bu işleri kısıtlı bir kaynakla yapıyoruz. Bunu alınan kararlar sonucu maliyetlerimizi azaltarak yapıyoruz. Asfalt plentimiz ve konkasörümüz olmasaydı 140 kilometre yolu değil, belki 50-60 kilometre yolu yapabilirdik. Çünkü asfaltın dışarıdaki maliyeti kilometresi 1.5 milyon civarında."

Konuşmaların ardından Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve protokol üyeleri tarafından İl Özel İdaresi personellerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.