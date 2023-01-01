Karabük Valisi Gürel görevdeki personelin yeni yılını kutladı

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, hastanede tedavi gören hastalar ile görev başındaki kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Tuncay Caferoğlu ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılbaşını görevinin başında geçiren doktor, sağlık personeli ile hastanedeki hastaları ziyaret eden Gürel, hastalara acil şifalar diledi. Gürel, doktor ve sağlık personelinin anlamlı bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Daha sonra Melise Jandarma Uygulama noktasına geçen Gürel, jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Gürel, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Uygulama Noktasını ziyaretinde görevli polislerle bir süre sohbet etti.

Vali Gürel, ziyaret sonrası AA muhabirine, görev başında bulunan emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Herkesin yeni yılını kutlayan Gürel, "Milletimize kazasız, belasız, barış ve huzur içinde güzel bir yıl diliyoruz. İlimizde emniyet ve jandarma teşkilatının neredeyse tamamı, 700 polis ve 300 jandarma personeli şu an görev başında. Şu ana kadar çok önemli bir olay yaşamadık." dedi.

Vali Gürel, son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

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