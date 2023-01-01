Karabük'te erkeç eti yemekleri gastronomi turizmine kazandırılacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te başlatılan "Lezzetin Büyüteci, Karabük Erkeci Projesi" kapsamında sayısı artırılacak "erkeç" adı verilen kısırlaştırılmış erkek keçilerin (teke) etinden yapılacak yemeklerin, gastronomi turizmine kazandırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce keçi yetiştiriciliğinin artırılması ve unutulmaya yüz tutmuş erkeç etli yemeklerin gastronomi turizmine kazandırılması amacıyla "Lezzetin Büyüteci, Karabük Erkeci Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 70'i hibe olarak desteklenen proje kapsamında ilk etapta 6 üreticiye damızlık 195 dişi ve 9 teke dağıtıldı.

Bu sayede çoğaltılacak erkeçlerin etlerinin gastronomi açısından tekrar tüketilmesi sağlanacak. Erkeç etinden yapılacak unutulmaya yüz tutmuş tarhana çorbası, sulu yayım, Safranbolu bükmesi ve göbüsü gibi çeşitli yemekler, otel ve restoranlar aracılığıyla turistlere sunulacak.



İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'ün önceleri keçi yetiştiriciliğinde önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda değişen damak zevkleri nedeniyle keçi yetiştiriciliğinin çok azaldığına dikkati çeken Ayvalık, "Bölgemize has keçi türü olan erkeç yetiştiriciliğini tekrar gündeme getirmek amacıyla proje hazırladık. Projemiz, Bakanlığımız tarafından onaylandı. Gelen ödeneklerimize göre 3 aileye 26'şar, diğer 3 aileye de 42'şer olmak üzere toplam 6 işletmeye 195 keçi, 9 teke vererek projemize başladık." dedi.

Ayvalık, dağıtılan keçi ve tekeleri çevredeki üreticilerden temin ettiklerini belirterek, hayvanların bakımının çiftçiler tarafından yapılacağını anlattı.

Sağlıkla ilgili tedbirlerin ve tekelerin iğdiş işlemlerinin il ve ilçe müdürlüklerindeki sağlık personeli tarafından yapılacağını dile getiren Ayvalık, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, bu 6 işletmede sürü projeksiyonunu artırmak. Önümüzdeki dönemlerde erkeç etinin gastronomi açısından tekrar tüketilmesi için bir dizi çalışmalar yapacağız. Bu konuda şimdiden görüşmelere başladık, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Konak sahipleriyle ve turizm sektörünün yemek ihtiyacını karşılayan kişilerle bir araya geleceğiz. Geçmişte kalan, artık unutulmaya yüz tutan damak tatlarını tekrar hayata geçirebilmek, erkeç etiyle marka yemek oluşturabilmek için çalışmalar yapacağız."

- "Çok güzel yol katedeceğimizi umut ediyoruz"

Ayvalık, yaptıkları çalışmalarda, erkeç etinden güveç, kavurma veya keşkek içinde pişirilmesi gibi alternatiflerin olabileceği kanaatine vardıklarını ifade ederek, "Belirlediğimiz marka yemeği turizm paydaşlarımıza, turistlerimize ve gelen misafirlerimize sunacağız. Gelecekte erkeç etinin tüketiminde çok güzel yol katedeceğimizi umut ediyoruz. Amacımız, ileriki dönemlerde erkeç eti tüketimini artırmak." diye konuştu.

Bu noktada panayırların önemine işaret eden Ayvalık, 2024'te Safranbolu'da sürekli hale gelecek erkeç panayırını kuracaklarını söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.