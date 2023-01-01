Karabük'te mazgal boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mazgal boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sadri Artunç Caddesi'nde mazgal boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, mazgal kapağını keserek boşluğa düşen yavru kediyi çıkardı.

Kedi, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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