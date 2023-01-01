Karabük'te çatıdan malzeme alırken odaya düşen genç yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te boşaltılan evin bir bölümü yıkılan ahşap çatısından malzeme alırken odaya düşerek yaralanan genç hastanede tedaviye alındı.



Soğuksu Mahallesi Yıldız Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan tek katlı evin bir kısmı yıkılan ahşap çatısındaki atık malzemeleri toplayan Ahmet Esat G. (17), bu sırada dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten odanın zeminine düştü.

Yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ahmet Esat G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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