Karabük'te sis etkili oldu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yüksek noktalarda sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezindeki yüksek noktalarda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kentteki yapılar da sis bulutu altında kaldı.

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