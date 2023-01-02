Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ekincik köyü Esenler Mahallesi'nde Mehmet E'ye ait evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, evde bulunan Satı E'yi (70) dışarı çıkararak durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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