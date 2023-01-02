Karabük İl Genel Meclisinde yeni yılın ilk toplantısı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılına ve "Türkiye Yüzyılı"na yakışır çalışmaların gerçekleşeceğini bildirdi.

Geçen yıl çok yoğun ve tempolu çalışma programı gerçekleştirdiklerini belirten Sözen, "Daha önce meclisimizde planlamış olduğumuz programları idaremiz sahada uyguladı ve hedefleri tutturmaya çalıştı. Müdürlüklerimizde ortaya konan plan ve programları uygulamak için yoğun ve azimli çaba sarf ettiler. Bunun sonucu olarak belirlenen hedeflerde yüzde 40 oranında artış gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Sözen, 2022'de toplamda 140 kilometre asfalt serimi yapıldığını kaydetti.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 38 projeyi hayata geçirdiğini aktaran Sözen, "Bu projeler için harcanmış olan miktar ise 9 milyon 173 bin liradır. KÖYDES ve İller Bankası ödenekli 42 bin 100 metre içme suyu borusu ve 3 bin 552 metre kanalizasyon borusu alımı yapılıp köy muhtarlarına dağıtımı yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Sözen, hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, Vali Fuat Gürel'e ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan personellere çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

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