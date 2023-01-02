Karabük'teki okullarda matematik seferberliği sürüyor

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KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Matematik Seferberliği", Karabük'teki okullarda çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, MEB ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen seferberlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler için yeni kaynak oluşturulması amacıyla hazırlanan "Matematik Dijital Eğitim Platformu"nu, kentteki öğrencilerin etkin şekilde kullanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Platform sitesinde 6 başlık altında materyallerin ve uygulamalı içeriklerin yer aldığı aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin matematik seferberliği platformunu en etkin şekilde kullandığını bildirdi.

Öğrencilerin eğlenerek matematik öğrendiğini belirten Akbaş, "Bu açıdan matematik seferberliği platformu çok kıymetli ve önemli. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz 'Matematik Seferberliği' çalışmalarında da özverili olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu projenin eğitim öğretim hizmetlerimize yeni heyecan kattığını görüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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