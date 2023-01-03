Karabük'te köy yaşam merkezlerinde anneler ve çocukları birlikte eğitim alıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te köy yaşam merkezine dönüştürülen atıl durumdaki köy okullarında verilen kurslarda anneler el becerilerini geliştirirken, çocukları da ana sınıfında eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle Yenice ilçesine bağlı Güney köyündeki kullanılmayan köy okulu, geçen yıl ekim ayında köy halkının desteğiyle köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Köy halkının desteğiyle yapımı tamamlanan merkezde çocuklar, okul öncesi eğitimi alırken anneleri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan dikiş-nakış kursunda el becerilerini geliştiriyor.

- "Kapalı köy okulları eğitim öğretim sürecine dahil oldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Karabük'te 5 ayrı yerde kullanılmayan köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

Köy muhtarlıklarının iş birliğiyle kapalı köy okullarının, okul öncesi ve ilkokul olarak örgün eğitimde kullanıldığını ifade eden Akbaş, buraların halk eğitim kursları aracılığıyla da yaygın eğitimde hizmet vermek üzere yeniden eğitim öğretim süreçlerine dahil olduğunu kaydetti.



Akbaş, "Güney köyündeki köy yaşam merkezimizde çocuklar okul öncesi eğitim alıyor. Anneleri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan kurslara katılıyorlar. El becerilerini geliştiren kadınlar, sosyalleşme imkanı da buluyor. Kursiyerler el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlıyor." diye konuştu.

Usta öğretici Özlem Karakaş, merkezde 2 aydır "El ve Makine" kursu kapsamında 16 kursiyere iğne oyası, tel kırma ve kanaviçe eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Kursiyerlerin aldıkları eğitimle birçok ürün yaptıklarına değinen Karakaş, kursiyerlerin çocuklarını ana sınıfına bırakıp yan sınıfta kendilerinin eğitim gördüğünü anlattı.

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