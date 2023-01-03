Safranbolu Belediye Meclisinde yeni yılın ilk toplantısı yapıldı

KARABÜK (AA) - Safranbolu'da 2023 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
20 maddenin görüşüldüğü toplantıda, komisyonların tamamladığı çalışmalar ve komisyonlara havale edilen maddeler okundu.
Daha sonra denetim komisyonu seçimine geçildi.
Kapalı zarf usulü yapılan seçimde İsmail Özgürel, Birol Sarıvaz, Cemal Akarsu, Erol Altuntepe ve Hamdi Soykal denetim komisyonu üyeliğine seçildi.
Meclis, oylamanın ardından Köse'nin ikinci birleşimin 9 Ocak'ta yapılacağını açıklamasıyla sona erdi.