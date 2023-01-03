Karabük'te hakimler tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

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KARABÜK (AA) - Karabük Aile Mahkemesi hakimi Ahmet Furkan Uygun ve İcra Mahkemesi hakimi Seyyid Ahmet Öztürk, tecrübelerini öğrencilere aktardı.



Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Uygun ve Öztürk, "Yargı Örgütü ve Hakimlik Mesleği" konusunda sunum yaptı.



Hakimler, daha sonra aile hukuku ve icra hukuku hakkında öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı ve tecrübelerini paylaştı.



Etkinlikte, fakülte dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya ve ders sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Emin Hüseyinoğlu da yer aldı.



Etkinlik sonunda Prof. Dr. Karakaya, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

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