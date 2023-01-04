Karabük'te 1980 bedelli asker yemin etti

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KARABÜK (AA) - Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan dördüncü dönem bedelli askerler törenle yemin etti.

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen tören, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, başarılı bir şekilde askerliklerini tamamlayan erlerin birer jandarma personeli olduklarını söyledi.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli asker, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tuğgeneral Ertekin'in başarılı erlere belge ve hediye vermesinin ardından askerler zeybek oynadı, gösteri yaptı.

Tören geçişinin ardından 1980 bedelli asker, yakınlarıyla kucaklaşıp sohbet etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve diğer ilgililer katıldı.

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